Troppi casi di Covid in Circumvesuviana: si ferma la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino

Diversi dipendenti a casa col Covid: Eav, holding dei trasporti in Campania, sospende domani il servizio ferroviario su una tratta delle linee ferroviarie. La comunicazione e’ giunta in serata direttamente dall’Ente Autonomo Volturno e riguarda per la giornata di domani, domenica 3 luglio, la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino. ”In considerazione del protrarsi delle difficolta’ in termini di disponibilita’ di personale viaggiante sulle linee vesuviane – spiegano dall’azienda di trasporti – considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid, al fine di concentrare le risorse umane disponibili e consentire il servizio regolare nelle linee dove l’afflusso passeggeri e’ molto elevato” è disposta per domani ”la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino”.

Eav fa sapere che il servizio sulla tratta per l’intera domenica sara’ garantito da autobus sostitutivi. Già ieri un problema simile che aveva ridotto il numero di treni sparsi tra le varie linee. Ora l’assenza di personale cancella per qualche periodo la linea.