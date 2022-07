Troppi aumenti, ritornano i buoni spesa: da 600 euro a 800 euro

In questo periodo si fa un pressing sempre più forte sul Governo per l’erogazione di nuovi aiuti sociali a chi sia più in difficoltà. Il fatto è che la situazione economica per le famiglie italiane è veramente disastrata. Proprio per questo, questo bonus di 600 euro si rivela particolarmente prezioso. Le famiglie sono messe in forte difficoltà da un lavoro che diventa sempre più povero e sempre più precario.

Il bonus di 600 euro: come averlo

Mentre sentiamo ripetere che i giovani sono fannulloni e non hanno voglia di lavorare, in realtà i numeri ci parlano di un paese nel quale il lavoro è precario e viene pagato praticamente nulla. Questo unito all’altissima inflazione che ormai è ai massimi da decenni getta le famiglie in una condizione di forte bisogno. Proprio per questo il governo mette in campo una serie di aiuti che possono essere utili a chi sia in difficoltà. Davvero prezioso e indispensabile è il reddito di cittadinanza senza il quale oltre un milione di famiglie non avrebbe da mangiare. Ma ci sono anche altri aiuti messi in campo dal governo e questo bonus da 600 euro è uno di quelli più interessanti.

Ecco il Bonus governativo

Il governo infatti per aiutare le famiglie più in difficoltà e quindi quelle con l’ISEE più basso eroga questo bonus per aiutare i nuclei familiari nelle spese fondamentali come quelle per l’acquisto del cibo delle medicine o altre spese di questo genere. Questo aiuto è messo a disposizione dal governo ma il budget è inviato ai singoli comuni.

Come presentare domanda e le cifre

Quindi sono i singoli comuni che fisseranno i paletti per poter dare alle famiglie ai buoni spesa. I buoni spesa hanno un valore che può essere attorno ai 600 euro anche se in alcuni casi si arrivano a toccare persino gli 800 euro. Ogni comune fissa sia i requisiti ISEE per poter accedere ai bonus spesa, ma anche il valore concreto di questi buoni. Molto spesso ad ISEE diversi corrispondono buoni di valori diversi. Quindi per quantificare quanto spetta alla famiglia con ISEE basso bisogna controllare i bandi pubblicati sul sito del proprio comune. Così si potrà capire a quale cifra si ha diritto e come presentare la domanda.

