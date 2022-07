Tragedia nella ditta della Coca Cola, camionista di Angri investito da un tir

Ancora una tragedia sul lavoro in Campania: a Marcianise, nell’area industriale, ha perso la vita Salvatore Fattoruso, 58enne di Angri. L’uomo, dipendente di un’azienda di autotrasporti, stava lavorando nel deposito dello stabilimento Coca Cola quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato travolto da un camion in manovra. Ancora una morte bianca.

L’impatto è stato fatale e per il lavoratore salernitano non c’è stato nulla da fare. Il 58enne è morto in ospedale a Caserta: l’area è stata sequestrata, compreso il mezzo pesante. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta su quanto avvenuto all’esterno della stabilimento Coca Cola.