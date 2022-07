Tir prende fuoco a Pianillo tra le case

Un tir ha preso fuoco la scorsa notte in zona Pianillo a San Giuseppe Vesuviano, quasi al confine con Poggiomarino. Tanto lo spavento dei residenti in zona che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Alcune persone si sono anche allontanate dalle loro abitazioni per paura che le fiamme si propagassero. Il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che il mezzo pesante finisse inghiottito dal rogo. Secondo quanto si apprende il camion trasportava materiale di plastica e altri inquinati. Aumentando, in questo modo, lo spargimento di diossine nell’aria.

Sul posto le pattuglie del locale commissariato di polizia insieme ai vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti quasi subito ad arginare le fiamme, mentre gli agenti hanno messo in sicurezza i residente. Dopo la paura sono tutti rientrati in casa, sul luogo solo i resti del tir finito in fiamme.