Tir in fiamme sulla A16, caos e rallentamenti in autostrada

Tir a fuoco in autostrada, all’uscita di una galleria. Disagi e caos nel tardo pomeriggio di ieri. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’A16, Napoli – Canosa, al Km. 59 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Montemiletto per un incendio che ha interessato un autoarticolato in transito, che trasportava pedane in plastica. Ci sono volute più di due ore e tre squadre del Comando Provinciale irpino per spegnere le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo proveniente dal Beneventano e diretto in una fabbrica di Pratola Serra. Durante le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico la corsia in direzione Napoli. Rallentamenti e disagi sulla tratta.

Ancora un mezzo in fiamme, dunque, sull’A16 ancora più o meno sullo stesso tratto di sempre. Sono numerosi gli incendi di veicoli in quell’area, qualcosa su cui forse sarebbe il caso di cominciare ad indagare.