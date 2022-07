Nell’ambito di un’ampia attività finalizzata al controllo al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche, nella penisola Sorrentina, sono intensificati i controlli. In campo gli agenti della Polizia di Stato. Dispiegato un importante dispositivo lungo la SS145 Sorrentina. Specialmente nei luoghi con maggior presenza di locali notturni dei Comuni di Meta e Sorrento. Qui identificate 59 persone, controllati 46 veicoli e contestate 40 violazioni del Codice della Strada. Sono per mancata revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione. E ancora mancato uso dei dispositivi di segnalazione visiva, guida con patente diversa, guida senza patente e guida in ebbrezza.

Infine, 46 persone sono finite sottoposte a controllo con precursore ed ad altre 5 ad etilometro. Sono altresì ritirate 5 patenti di guida e decurtati 40 punti in totale nel corso del controllo.