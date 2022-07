Imperial Garden di Poggiomarino inaugura stasera la sua pizzeria. E per l’occasione sarà grande festa dalle 21. Pizze gratis e show per tutti, un modo per stare accanto alla clientela che potrà godere di un grande evento.

“Siamo felicissimi di invitare tutti voi, per degustare le nostre fantastiche pizze e i tanti gustosi prodotti della nostra cucina”. Tutto GRATIS. Per stare in allegria, con buona musica classica napoletana e artisti che simboleggiano la cultura napoletana. “Totò”, “Pulcinella“. Non mancate a questo grande evento”. Questo il messaggio di Imperial Garden Poggiomarino, locale che da stasera 25 luglio diventa anche pizzeria. L’appuntamento è quindi per le 21. E la pizzeria sarà guidata da uno degli uomini simbolo della specialità nei Paesi Vesuviani, con la sua “pizza contemporanea” con impasto leggerissimo ed alta digeribilità, dunque da provare”.

Si tratta di Antonio Mosca che dice: “Nel 2018 ho scoperto una lavorazione innovativa dell’impasto, la biga. Un pre-impasto, che garantisce al prodotto finale profumi e digeribilità, pizze alveolate, leggere e soffici! Dopo tanta esperienza, oggi scelgo IMPERIAL GARDEN, una garanzia in ospitalità e professionalità! Con il titolare VINCENZO GIUGLIANO, SAREMO UNITI PER OFFRIRE solo il meglio ai nostri clienti, perché crediamo nelle grandi sfide”.