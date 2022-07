Si scontra con due camion, muore uomo di Nola

Tragico incidente avvenuto ieri mattina a Caivano, dove un’autovettura si è schiantata su due autocarri. I fatti lungo la strada statale 7 bis “Terra di lavoro”, in corrispondenza del chilometro 28. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Villa Literno. Sul posto, si sono recati gli agenti della Polstrada, del 118 e dell’Anas per procedere con i soccorsi. A perdere la vita A. B., originario di Nola. Il corpo è rimasto incastrato tra le lamiere. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Altre due persone rimaste ferite e dopo gli accertamenti dei primi soccorsi, sono stati trasportati in ospedale.

Dai primi accertamenti medici, i due non rischiano la vita. Diverse ore sono passate per i rilievi da parte della polizia per lo spostamento dei mezzi, con rallentamenti e code di traffico.