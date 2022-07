Sgomento in Campania, Francesco muore improvvisamente a 24 anni

Incredulità e dolore in Irpinia per la morte improvvisa di un giovane di 24 anni. Francesco Rodia è deceduto nella sua abitazione di Santa Lucia di Serino. Un malore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Inutili i tentativi di soccorso. La salma si trova ora nella sala morgue dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si pensa a un infarto o un aneurisma. Il decesso ha sconvolto l’intera provincia di Avellino. Francesco Rodia era impegnato imnnumerose attività sociali, tra cui l’azione Cattolica. Commozione in paese per l’improvvisa dipartita. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Anche Wladimir Luxuria, che ha conosciuto Francesco gli ha dedicato un post sui social: “Sono addolorata per la scomparsa improvvisa di un ragazzo dolce, affettuoso e pieno di vita Francesco Rodia R.I.P”. Tantissimi i messaggio di amici e conoscenti sconvolti.