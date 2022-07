Hanno sradicato l’Atm in via degli Aranci, a Sorrento, per poi caricarlo su un Fiat Ducato. Sorpresi dai carabinieri, uno dei ladri al volante del furgone si è dato alla fuga, inseguito per diversi chilometri fino alla panoramica di Castellammare di Stabia dove lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione. Si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania, mentre il furgone è risultato rubato il 28 luglio scorso a Pozzuoli ed è sotto sequestro.

La segnalazione arrivata tramite una chiamata al 112 ha permesso ai carabinieri locali di intervenire tempestivamente e riuscire a rinvenire anche l’Atm con all’interno il denaro, 30mila euro, riconsegnato al legittimo proprietario. Il ragazzo, che risponderà di furto aggravato e resistenza, è in attesa di giudizio mentre sono ancora ricercati i suoi complici.