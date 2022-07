Scooter contro auto, muore rider nell’area agrovesuviana

Un rider di Sant’Antonio Abate è morto mentre era in scooter per consegnare le pizze. È vittima di un incidente stradale avvenuto ad Angri. Il suo motorino si è scontrato con una vettura e così è morto Giuseppe Cannavacciuolo, 47 anni. L’impatto venerdì sera dopo le 23 ad Angri, in via Dei Goti, tra una Ford Fiesta e un motociclo Piaggio Beverly. Il conducente del motociclo, 47enne residente a Sant’Antonio Abate, portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Per lui nulla da fare, è morto per le conseguenze delle ferite riportate. Feriti anche due dei tre ragazzi nell’auto, ventenni di Sant’Antonio Abate. Le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.

Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Nocera sulla dinamica esatta dell’incidente. Lutto a Sant’Antonio Abate per la morte di Cannavacciuolo. Un uomo stimato da tutti e che – proprio per la sua attività – era conosciuto un po’ da tutta la comunità.