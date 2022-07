Scontro auto-camion: morte madre e figlia di 11 anni, due feriti

Ancora una tragedia sulla strada che collega Ginosa a Laterza. Nemmeno il tempo di piangere Giovanni Perrone, il ventenne grande promessa dell’atletica, ucciso nell’impatto con un muretto mentre era alla guida della sua moto, che la strada 580 miete altre due vittime in un altro incidente stradale.

La dinamica

Sono morte, in seguito allo scontro con un camion, una mamma di 52 anni e sua figlia di 11: Francesca Maria Natale e la piccola Nicole Lorusso. La donna era un insegnante di sostegno. Ferite, e trasportate all’ospedale di Castellaneta, altre due persone che erano a bordo di una Ford Fiesta guidata dalla donna. In corso, sul posto (la strada è chiusa al traffico) gli accertamenti per risalire alla dinamica.

Pare che l’utilitaria guidata dalla donna di Altamura procedesse in direzione di Laterza quando, a un centinaio di metri dal liceo Vico dove c’è una deviazione, sarebbe avvenuto l’impatto fatale con un autoarticolato (forse a causa di una mancata precedenza) che marciava invece verso Ginosa. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e i vigili urbani ma per mamma e figlia non c’è stato nulla da fare.