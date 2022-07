Schiantro tra ApeCar e auto: muore agricoltore

Incidente mortale in Valle Caudina. Nello schianto tra una vettura e un’ApeCar ha perso la vita un pensionato che guidava il mezzo a tre ruote. Il drammatico sinistro si è verificato in via Varco nel comune di Rotondi. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per l’uomo a bordo dell’ApeCar tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara e Carabinieri. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sconcerto in paese per quanto accaduto.

Ancora un incidente mortale, dunque, sulle strade della Campania. Stavolta la vittima è un pensionato-agricoltore che tornava dal suo terreno dopo una giornata di lavoro. Purtroppo per lui nulla da fare.