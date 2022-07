Schiacciato da una lastra di marmo, muore imprenditore nel Nolano

È morto nella sua azienda schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento. Si tratta di un imprenditore di 55 anni, deceduto questa mattina intorno alle 10,30 nella sua azienda ‘Agar marmi’ a Roccarainola (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno potuto constatare il decesso di Giovanni De Sarno. Il personale del 118 intervenuto ne ha constatato il decesso per “schiacciamento della cassa toracica”. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri di Roccarainola insieme al personale dell’Asl di Napoli. L’area è stata sottoposta a sequestro.

L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto per la salma l’autopsia presso l’ospedale II Policlinico di Napoli. Ennesimo decesso sul lavoro, dunque nel Napoletano che come in tutta Italia è purtroppo pieno di sangue.