Ruote bucate al centro commerciale per rubare nell’auto: presi i tre ladri

Forano pneumatici per distrarre i clienti di un centro commerciale con l’obiettivo di rubare quel che c’è nell’auto. Il conducente infatti esce dal veicolo, chiavi ancora inserite, e controlla la ruota. Nell’abitacolo magari lascia cellulare, borsa e l’intera spesa. Ed è a quel punto che un ladro entra in azione, mentre un complice distrae la vittima. Accade a Quarto Nuovo, dove sopraggiungono i carabinieri che individuano i tre malviventi. Bloccati per concorso in tentato furto aggravato, ora gli arrestati sono ai domiciliari, in attesa di giudizio.

