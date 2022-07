Riecco De Luca: “Lanciafiamme contro chi appicca i roghi”

“Stiamo facendo uno sforzo enorme, la Campania investe 20 milioni di euro nella lotta ai roghi. Abbiamo oltre mille persone addette, un finanziamento di 4 milioni di euro alle comunità montane. Incentivi che diamo ai vigili del fuoco per fare gli straordinari. Un investimento imponente, ovviamente se abbiamo delinquenti o irresponsabili che vanno a fare queste operazioni .Lì ci vorrebbe il lanciafiamme, ma per quelli che fanno i roghi”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione, a palazzo Santa Lucia, del progetto per l’impianto di compostaggio di Napoli Est.

“L’intervento di Draghi mi e’ parso molto efficace, concreto, segnato anche da senso nazionale, di patria. Un intervento anche rigoroso, che non ha fatto cedimenti e lisciamenti di pelo a nessuno”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta cosi’ le parole del premier questa mattina al Senato. Auspicando che l’Esecutivo possa andare avanti, anche se, sottolinea, “non c’e’ da essere ottimisti”.