Ragazzine sempre più violente, altro pestaggio di gruppo ad Angri – il video sul web

Ancora violenza tra giovani ragazze. Ancora una volta nel salernitano. Ad Angri un gruppo di adolescenti ha aggredito una coetanea scaraventandola a terra mentre attorno la folla assisteva imperturbabile alla scena. L’episodio è ripreso dai cellulari e postato sulle piattaforme social. Uno dei video è stato segnalato da alcuni utenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che negli scorsi giorni aveva denunciato la vicenda di Nocera Inferiore.

“C’è sempre più violenza nel modo dei giovani, degli adolescenti e non fa distinzioni di sesso. La cosa più allarmante è che queste scene stanno diventando una routine quotidiana, sintomo di una società che sta andando in malora, dove mancano i sani valori. Serve una rieducazione massiva, per giovani così come per gli adulti.”- le parole di Borrelli.