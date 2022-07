Ragazza minaccia un’infermiera e rompe il termoscanner all’ospedale Santobono

Una ragazza di 22 anni denunciata per aver minacciato un’infermiera e danneggiato un termoscanner all’interno del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La donna aveva accompagnato la figlia per una visita e avrebbe lamentato tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Arenella su disposizione della centrale operativa. La 22enne è finita denunciata per minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento.

“L’aggressione ad un’infermiera del Santobono e’ solo l’ultimo, grave episodio registrato a danno del personale di un ospedale. Bisogna fermare una volta e per tutte questa drammatica ondata di violenza. A Napoli servono subito posti di polizia negli ospedali, presidiati con adeguato personale, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di chi in queste strutture è assistito”. Lo scrive in una nota il deputato di Insieme per il futuro, Alessandro Amitrano.