La Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia ha sequestrato, a Sant’Antonio Abate, all’interno di un capannone, 1779 artifizi pirotecnici (F1, F2, F4, T1). Sono del peso di oltre 4 quintali e con massa attiva. Ovvero il contenuto della polvere da sparo) pari a quasi 146 kg. Di questi, in particolare 582 articoli, del peso di circa 0,7 quintali, sono risultati “alterati”. Ossia modificati rispetto alle specifiche caratteristiche tecniche che ne garantiscono la sicurezza. Tutto il materiale era detenuto senza alcuna autorizzazione e/o licenza, quindi altamente pericoloso. Era pronto per essere utilizzato come intrattenimento pirotecnico per cerimonie.

Il materiale esplodente è sottoposto a sequestro e concentrato presso un deposito specializzato in attesa della successiva distruzione. Mentre il responsabile, un 88enne di Gragnano, è denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L’accusa è di detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente.