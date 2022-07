Problemi in una stazione, i treni della Circum limitano a Torre

Problemi alla stazione di Castellammare di Stabia (NAPOLI) della Circumvesuviana: difficolta’ per raggiungere le localita’ della penisola sorrentina. Nuovi disagi per pendolari e turisti che si servono dei treni gestiti dall’Ente Autonomo Volturno. I treni diretti a Sorrento da Napoli limitano a Torre Annunziata, stazione da dove ripartono le corse dirette verso il capoluogo. E’ cosi’ dalla tarda mattinata e sara’ cosi’, da cio’ che fa sapere Eav, sara’ almeno fino alle 18.

Per la precisione le corse delle 14:42 da Napoli per Sorrento e delle ore 15:54 da Napoli per Sorrento si effettuano da Napoli e terminano la corsa a Torre Annunziata, mentre i treni delle ore 16:48 da Sorrento per Napoli e delle ore 18:00 da Sorrento per NAPOLI sono soppressi da Sorrento a Torre Annunziata.