Prime domande online: 2.000 per chi ha figli, il Bonus arriva dalle Regioni

Per le famiglie italiane andare avanti diventa sempre più difficile. Ma questo nuovo bonus per i ragazzi fino a 21 anni può essere davvero prezioso. Vediamo come funziona e soprattutto vediamo i limiti ISEE. Tanti criticano i bonus oppure il reddito di cittadinanza eppure senza questi aiuti davvero tante famiglie non riuscirebbero ad andare avanti.

Un aiuto per le famiglie con figli fino ai 21 anni

Ovviamente sono temi molto delicati ma con questa fortissima inflazione e gli stipendi bassi e precari un forte bonus per una famiglia e sicuramente molto prezioso.

Infatti sono proprio le famiglie con figli a carico quelle che stanno registrando le difficoltà più consistenti per andare avanti in questo periodo. Se le spese quando si hanno i figli sono veramente tantissime è evidente come le spese per la scuola siano tra quelle più difficili da sostenere. E infatti questo aiuto è focalizzato proprio sulle spese scolastiche. Si tratta di un’erogazione che può arrivare fino a 2.000 euro se si ha un ISEE entro i 15.748,78 euro.

Ecco come ottenere l’aiuto per i figli

Vediamo come richiederlo. Questo aiuto è pensato proprio per le famiglie che sono già alla ricerca dei libri e del materiale didattico per il prossimo anno scolastico. Infatti il prossimo anno scolastico si rivela come una vera e propria stangata. I libri sono sempre carissimi ma quest’anno con l’aumento del costo della vita ovviamente tutto diventa più difficoltoso. Ecco perché molte regioni stanno proponendo delle borse di studio basate sull’isee. Infatti entro determinati paletti ISEE come quello citato sopra si può beneficiare delle borse di studio. Le borse di studio sono proporzionali alla situazione economica della famiglia ma sono anche in funzione della classe frequentata da ragazzo. Infatti di norma proprio per le scuole secondarie superiori ci saranno gli aiuti più forti.

Domande online

Questo capita perché i libri delle scuole secondarie superiori sono più costosi rispetto agli altri. Si tratta di un aiuto a 360 gradi perché non copre soltanto i libri ma è un ausilio a tutto il materiale didattico che la famiglia deve purtroppo comprare. Per fare un esempio la regione Lombardia arriva ad erogare fino a 2.000 euro di bonus proprio per il tetto ISEE che abbiamo visto prima. Ma tante regioni fanno qualcosa del genere e dunque è importante capire il bando proposto sul sito della propria regione.

Fonte ilovetrading.it