I carabinieri della stazione di Pomigliano sono intervenuti questo pomeriggio in via Lecce, all’interno di un cantiere edile. Un operaio di 29 anni, di Pianura, è precipitato da un ponteggio installato sulla facciata di un’abitazione. È caduto da circa 6 metri. È stato trasportato al Cardarelli dove rimane in condizioni gravi ma stabili. Indagini in corso, cantiere posto sotto sequestro. Ancora, quindi, un terribile incidente sul lavoro. Si spera che il giovane possa farcela.

Appena ieri a Palermo un fatto simile dove però ci è scappato il morto: “Un giovane operaio ha perso la vita al suo primo giorno di lavoro in quel cantiere, e’ inaccettabile. La sicurezza va rispettata. In attesa che la magistratura faccia chiarezza sulle cause di questo incidente rimarchiamo la necessita’ di maggiori controlli e di piu’ ispettori in pianta organica. Ma e’ necessaria anche la formazione per tutti i lavoratori, sia prima che durante il contratto. Gli infortuni sono un’emergenza nazionale, e come ha detto lo stesso segretario Pierpaolo Bombardieri, bisogna fare di piu’ e adottare subito tutti i provvedimenti necessari. Si deve insistere sulla prevenzione, sulla formazione e sulla riqualificazione professionale”. Cosi’ Luisella Lionti, segretario della Uil Sicilia e Area Vasta, che si stringe al dolore della famiglia Savasta.