Continuano i lavori pubblici sul territorio di Poggiomarino. Domani mattina cominceranno i lavori di riqualificazione di tutta via Filippo Turati, una delle strade principali del territorio, meglio conosciuta come “lo Stradone “. “Purtroppo le promesse non si possono mantenere lavorando un solo giorno ma chiedendo pazienza e collaborazione. Mi rendo conto che un cantiere aperto possa creare qualche disagio ma sappiamo che ne varrà la pena. Siamo al lavoro per una Poggiomarino che ha deciso di rialzare la testa per avere ciò che merita. La nostra missione resta quella di restituire ai poggiomarinesi una cittadina degna di essere vissuta” fa sapere il primo cittadino Maurizio Falanga.

Sulla stessa linea di pensiero il vicesindaco Luigi Belcuore delegato ai Lavori Pubblici, “la strada in questione ritornerà a splendere, la nostra amministrazione è già a lavoro per garantire un nuovo marciapiede, la pubblica illuminazione e l’asfaltatura. Una parte della carreggiata sarà occupata dai cantieri, ma il doppio senso sarà ugualmente garantito. Gli uffici tecnici lavorano sodo per fare bene e nei tempi stabiliti” assicura Belcuore.