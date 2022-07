Picchia la madre a bottigliate per soldi: condannato 40enne di Sarno

Un 40enne di Sarno condannato per aver picchiato la madre per soldi. L’uomo finì arrestato lo scorso anno a San Marzano sul Sarno con l’accusa di maltrattamenti dai danni della madre con lo scopo di ottenere denaro. Nelle scorse ore è scattata la condanna a cinque anni. Stando a quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo – sotto effetto di sostanze stupefacenti – avrebbe distrutto alcuni mobili della casa, minacciando di morte la madre al fine di ottenere soldi più volte.

Ritenuto colpevole in tutti e tre i gradi di giudizio, il 40enne è stato condannato anche in Corte di Cassazione con l’accusa di estorsione. In un’occasione, in particolar modo, avrebbe minacciato l’anziana madre puntandole una bottiglia di vetro alla testa. Il tutto per estorcerle soldi per l’acquisto di droga e bevande alcoliche.