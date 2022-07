La guardia di finanza del comando provinciale di Napoli, unitamente al Reparto operativo aeronavale, ha scoperto, tra Torre Annunziata e Trecase, nel vesuviano, una piantagione di marijuana. Era infatti costituita da 1200 piante di cannabis indica e arrestato un ventenne di Trecase con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta, spiega una nota delle fiamme gialle, è effettuata dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata “grazie alle sofisticate apparecchiature dell’innovativo elicottero PH-139D. Mezzo in uso alla Sezione Aerea di Napoli. Nel corso delle quotidiane perlustrazioni aeree della provincia partenopea, ha individuato quindi delle colture sospette, verosimilmente di cannabis. Erano dunque occultate in un anello boschivo in un appezzamento di terra ai confini tra i due comuni vesuviani.

Il nuovo sistema in uso al comparto aereo del Corpo ha permesso di effettuare delle riprese che hanno consentito di individuare i punti di accesso alla piantagione. Persino i sistemi di irrigazione che vi erano stati installati”. Dopo l’individuazione della piantagione la guardia di finanza ha “avviato degli approfondimenti volti a individuare i soggetti che gestivano la piantagione. Coadiuvati dall’alto e a terra dai colleghi della componente aeronavale, hanno effettuato l’accesso nell’area in questione dove hanno rinvenuto le 1200 piante di cannabis”. La resa stimata della coltivazione sarebbe di circa 350 kg. di marijuana, per un controvalore di mercato di oltre 550mila euro.