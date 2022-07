Pentole e robot da cucina, arriva il bonus che vale fino a 6000 euro

Il bonus cuochi è servito. Per lo sconto fiscale riconosciuto a cuochi professionisti di alberghi e ristoranti. Destinato a sostenere l’acquisto di pentole, robot e attrezzature varie per l’esercizio dell’attività è tutto pronto. Il ministero dello Sviluppo economico, con quello del Lavoro e dell’Economia hanno fissato, infatti, le regole di accesso. Ci sono limiti del credito d’imposta introdotto più di un anno e mezzo fa dalla legge di bilancio di fine 2020. Si tratta delle spese sostenute dai professionisti dei fornelli tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

A chi spetta il bonus

Il credito d’imposta è riconosciuto ai cuochi professionisti che esercitano la loro attività presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva che hanno sostenuto spese per beni e attrezzature professionali o corsi di formazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Secondo i requisiti indicati dal decreto del mise per poter accedere allo sconto fiscale occorre comunque essere residenti o stabiliti in Italia ed essere alle dipendenze, con un regolare contratto di lavoro subordinato, di strutture alberghiere o di ristoranti o essere in possesso di una partita Iva dal 1° gennaio 2021 per le attività di cuoco professionista svolte comunque sempre in alberghi e ristoranti.

fonte ilsole24ore.com