Un’auto è stata distrutta da un incendio la scorsa notte a Boscoreale, in provincia di Napoli. Intorno alle 3 i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via Settetermini per la segnalazione di un’auto in fiamme, una Fiat Grande Punto intestata a una residente del posto già nota alle forze dell’ordine. L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Non è chiara al momento la natura dell’incendio. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco del distaccamento di Ponticelli. Sono in corso indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.

Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi simili. Tre anni fa, sempre in estate, nella zona di Boscoreale, si verificano almeno tre casi del genere. Da chiarire se il rogo sia di natura dolosa.