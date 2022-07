Ottaviano, una stanza per Carmine Ciniglio a Palazzo Mediceo

Operatore culturale, giornalista, politico e già assessore del Comune di Ottaviano, Carmine Ciniglio perse la vita nell’agosto del 2010. A distanza di 12 anni, l’amministrazione comunale di Ottaviano intitolerà a lui la sala affrescata di Palazzo Mediceo. Al quale Ciniglio, da amministratore, aveva dedicato grande attenzione, contribuendo alla valorizzazione del maniero, simbolo della legalità e della cultura.

La cerimonia di intitolazione avverrà venerdì 22 luglio alle ore 18, presso il Palazzo Mediceo, in via Salita del Principe. Interverranno il sindaco Luca Capasso e lo storico Carmine Cimmino. “Il nostro è un omaggio doveroso a Carmine Ciniglio, un ottavianese che amava la sua città e si è speso tantissimo per il territorio”, commenta il sindaco Luca Capasso.