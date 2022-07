Nuovo Decreto Aiuti: aumenteranno subito le pensioni

Dal taglio del cuneo fiscale, fino alle bollette: sono molti i temi inclusi nel dl Aiuti bis che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Ecco i punti centrali del decreto che si inserisce nell’ “ordinaria amministrazione” del governo dimissionario.

CUNEO FISCALE – Si ragiona su una possibile riduzione di un punto percentuale per lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro per un periodo di 6 mesi.

PENSIONI – Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni prevista da gennaio 2023, l’ipotesi è di anticiparne, in parte, l’effetto di 3 mesi, anziché 6 come emerso in precedenza.

REPLICA DEL BONUS 200 EURO – Sfuma, per ragioni di copertura, la replica del bonus da 200 euro che però arriverà alle categorie fin qui escluse come i precari della scuola e dell’agricoltura, con un costo aggiuntivo di poche centinaia di milioni.

MISURE SULL’ENERGIA – Gli impegni finanziari più consistenti, come riporta anche il Sole 24 ore, sarebbero riservati alla riedizione degli sconti fiscali già sperimentati per combattere gli effetti del caro-energia. A benzina e gasolio sarebbero riservati circa 2,5 miliardi.

Sarà prolungato ancora anche il taglio delle accise sulla benzina, probabilmente fino a fine ottobre, ma si preme per arrivare fino alla fine del 2022.

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI – Alle amministrazioni territoriali dovrebbe arrivare qualche centinaio di milioni, in un conto complessivo che si avvicinerebbe al miliardo comprendendo i nuovi fondi in arrivo per fronteggiare l’emergenza siccità.