Nuovo Bonus da 200 euro: come ottenerlo

Da Luglio 2022 è partita l’erogazione del bonus 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, colf, stagionali, co.co.co. e liberi professionisti con un reddito limite e in possesso di specifici requisiti. La misura, introdotta infatti con il Decreto Aiuti coinvolge una platea di 31,5 milioni di beneficiari, più della metà degli italiani.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato a chi spetta il bonus 200 euro, come funziona e come ottenerlo con tutte le novità introdotte in base alle indicazioni ufficiali dell’INPS.

COS’È IL BONUS 200 EURO

Il bonus da 200 euro è un contributo “una tantum” per pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co., lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La base normativa è il Decreto Aiuti 2022 convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta il 15 luglio 2022. La misura, già prevista nel testo approvato dal Governo e confermata in fase di conversione, è volta a contrastare l’aumento dei prezzi in tutti i settori della vita quotidiana, nella prima versione del provvedimento era legata alla sola condizione del reddito percepito nel 2021 sotto i 35.000 euro, ma man mano i presupposti per ciascuna categoria, nelle revisioni del testo ora in fase di conversione, si stanno differenziando. Con la Circolare n° 73 del 24-06-2022, e il relativo Comunicato Stampa INPS, insieme al Messaggio n° 2559 del 24-06-2022, l’INPS ha chiarito nel dettaglio termini e modalità per ottenere l’indennità una tantum.

A CHI SPETTA

Il bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti 2022 spetta alle seguenti categorie di soggetti:

lavoratori dipendenti pubblici e privati ;

; pensionati ;

; lavoratori domestici;

lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo;

lavoratori autonomi e liberi professionisti;

percettori di Reddito di Cittadinanza ;

; incaricati di vendite a domicilio.

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.

Per ottenere il bonus, gli appartenenti queste categorie devono possedere dei requisiti specifici che andiamo a vedere di seguito nel dettaglio.

I REQUISITI

Nel Decreto Aiuti 2022 sono stati poi specificati i requisiti necessari per le diverse categorie di soggetti.

