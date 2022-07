Nuovo assegno mensile da 800 euro per le famiglie, pubblicata la domanda

L’Inps comunica la data entro la quale solo le famiglie con figli a carico potranno presentare domanda per beneficiare di un ricco assegno di 800 euro. Fino al 1°settembre 2022 si potrà procedere all’invio delle istanze. Rispettando specifici requisiti, ISEE compreso. Vediamo subito a chi si rivolge questa nuova misura. Una ghiotta occasione offerta non a tutte le famiglie. Dal momento che si avrà diritto all’assegno di 800 euro solo dietro il soddisfacimento di fissate condizioni, tra le quali spunta la soglia ISEE da rispettare per essere ammessi al contributo.

Ancora una volta, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tende una mano ai nuclei familiari con figli a carico e a basso ISEE offrendo ai più giovani 6.100 corsi di studio privati per i ragazzi dai 9 anni di età compiuti fino ai 18.

E l’ammontare e dei più ricchi. Ciascuna famiglia beneficiaria dell’agevolazione riceverà dall’INPS il pagamento di ben 800 euro da utilizzare per coprire la spesa che l’iscrizione ai corsi di studio comporta.

Ad essere finanziati sono infatti i percorsi di studio per l’apprendimento della lingua straniera, per una cifra non eccedente gli 800 euro.

Ma vediamo subito tutte le caratteristiche peculiari della misura, a chi spetta, come funziona e come presentare domanda, da subito ed entro il 1°settembre 2022, per partecipare all’attribuzione dell’assegno INPS.

Ecco le ultime novità e tutte le date di inizio dei corsi.

L’INPS paga un assegno di 800€ a queste famiglie solo con domanda fino a settembre 2022

Prima ancora di soffermarci sulla modalità di richiesta del contributo, diamo qualche piccola anticipazione sulle date di presentazione delle domande per accedere al contributo.

La finestra temporale di raccolta delle domande è stata aperta il 20 luglio e tale rimarrà fino al 1°settembre 2022 per i nuclei familiari che hanno tutte le carte in regola per inoltrare le istanze dal sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sono queste famiglie a cui l’INPS paga un assegno di 800 euro?

Come la maggior parte dei Bonus INPS anche questo non spetterà indistintamente a tutti i nuclei familiari.

Solo i figli di dipendenti statali, anche orfani, equiparati, o pensionati della P.A. potranno presentare domanda entro l’inizio di settembre per partecipare al bando INPS “Borse di studio Corso di lingue in Italia 2022” .

Gli 800 euro destinati alle famiglie con figli dai 9 ai 18 anni desiderosi di ottenere un diploma linguistico con certificazione CEFR. Come già accennato, serviranno a coprire parte della spesa da sostenere per la frequentazione dei corsi di lingua straniera.

La valutazione dovrà accertare sia le competenze scritte che orali e non dovrà indicare alcuna data di scadenza.

L’unica accortezza riguarda la non compatibilità con altri contributi. Le famiglie con figli a carico in possesso dei requisiti già visti non potranno presentare domanda per ricevere l’assegno INPS di 800 euro. Se hanno partecipato al bando di concorso INPS per i corsi di lingua all’estero e per il progetto Itaca.

