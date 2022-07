Nuotatrice vesuviana morta, veglia di preghiera nel giorno in cui doveva sposarsi

Una veglia di preghiera per Mariasofia Paparo, la studentessa e nuotatrice stroncata ad aprile da un infarto a soli 27 anni e’ in programma domani alle 20.30 nella chiesa di S. Antonio di Padova a San Giorgio a Cremano (Napoli) proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi. Sara’ forse un altro giorno difficile per la famiglia e per chi le voleva bene ma il ricordo, l’impegno e il sorriso della nuotatrice e studentessa sangiorgese restera’ indelebile ed esemplare per tutti”. Lo ha detto il sindaco del Comune vesuviano, Giorgio Zinno. Mariasofia era residente a San Giorgio a Cremano e aveva preparato la tesi che avrebbe dovuto discutere il 28 aprile. Diciassette giorni dopo la tragedia che le ha stroncato la vita e il futuro.

L’Universita’ Parthenope – nel corso di una cerimonia alla quale ha preso parte il presidente del Consiglio comunale, Michele Carbone – le ha conferito ieri la laurea honoris causa. La commissione le ha attribuito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione davanti alla madre, Giuseppina Principe, alla sorella Mariapia. Così come anche alle zie e ad alcuni colleghi del suo team di nuoto ‘Speedo Italia’.