Nubifragio nella notte: tempesta, rami caduti e forti disagi. Albero su auto a Pompei

I vigili del fuoco di Avellino, durante la notte del nubifragio appena trascorsa, hanno effettuato una ventina di interventi. Danni dovuto all’acqua, alberi e rami caduti sulla sede stradale. Quelli più rilevanti effettuati ad Avellino, sul ponte della Ferriera e a Fosso Santa Lucia, dove a causa delle forti piogge due automobilisti sono rimasti bloccati con le autovetture. Per quanto riguarda la caduta di alberi, si è dovuto intervenire sul raccordo Avellino – Salerno, al chilometro 26,600 nel territorio del comune di Serino. Qui la carreggiata in direzione Salerno era ostruita da un albero.

Altri interventi sono stati effettuati in città, in via Cannaviello, in via Fontanatetta, a rione Mazzini e in via Pedicini. Allagamenti anche nei locali a Monteforte Irpino, a Forino e a Montoro. Anche a Pompei, nel Vesuviano, si è registrato il crollo di un albero. I fatti a Viale Mazzini, così come mostrato da Notizie di Pompei. L’albero è finito su un’auto, per fortuna il conducente è rimasto illeso.