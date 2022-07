Napoli, rimosso tumore di 13 chili al Policlinico Federico II: «Intervento straordinario»

Tredici chili di peso, 40x40x50 cm di dimensione. Sono queste le caratteristiche del tumore retroperitoneale asportato pochi giorni fa a Carla (nome di fantasia per tutelarne la privacy), 50enne della provincia napoletana. L’intervento è effettuato al Policlinico Federico II di Napoli dall’equipe chirurgica capitanata dai professori Michele Santangelo e Vincenzo D’Alessandro. Responsabile della Uosd di Chirurgia generale e delle patologie retro peritoneali dell’Azienda federiciana.

La paziente, a seguito della comparsa di anemia, astenia e dimagrimento, ma in assenza di altri segni o sintomi, ha eseguito degli esami diagnostici di primo livello che hanno evidenziato un’enorme massa addominale. Si è quindi rivolta alla Federico II ed in particolare a Santangelo, che in passato aveva già affrontato casi simili. «A livello mondiale – sottolinea Santangelo – sono pochissimi i tumori di queste dimensioni, con queste caratteristiche e che presentano la possibilità di intraprendere un percorso di cura e di completa ripresa per il paziente. Una sfida chirurgica che è stata affrontata grazie alle competenze multidisciplinari e alle tecnologie all’avanguardia, alcune di recentissima acquisizione, di cui l’Azienda federiciana è dotata. L’intervento è stato condotto in maniera lineare e senza alcuna problematica intraoperatoria grazie alla cooperazione e alla sinergia tra tutte le professionalità coinvolte».