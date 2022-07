Napoli, in 4 danno fuoco alla cella per gli psicofarmaci negati

Hanno dato fuoco alla cella perché non gli sono concessi gli psicofarmaci. Accade nel padiglione Salerno del carcere napoletano di Poggioreale. I detenuti protagonisti delle violenze, che risalgono alla sera di lunedì scorso, sono tre marocchini e un tunisino. I quali, con questo gesto, hanno messo a repentaglio la loro vita e anche quella degli altri detenuti della stessa sezione.

A darne notizia è organizzazione sindacale denominata AS.P.PE in CON.SI.PE, che conta circa duemila iscritti in tutt’Italia (diverse centinaia in Campania) guidata dal segretario regionale Campania Luigi Castaldo e i vice regionali per il Sud Campania Giovanni Iuliano e per il nord Campania Tommaso De Lia. Nella nota i tre sindacalisti evidenziano «le gravi criticità operative in cui versano molti istituti della Campania.