Muore dopo ustioni da barbecue: la vittima è un Dj 20enne del Napoletano

Su Facebook è ritratto con la spensieratezza tipica di un ventenne. Un trancio di pizza con gli amici, una festa sulla spiaggia, la passione per le discoteche. Qualcosa piu’ di un hobby per lui che ne aveva fatto un lavoro avendo cominciato a fare il deejay a 14 anni. Filippo Giuseppe Marzatico aveva 20 anni. Una fiammata di ritorno, conseguenza di un barbecue acceso male nella sua casa di Casoria, nel Napoletano, lo ha privato prematuramente della vita. Dei suoi progetti a causa delle ustioni riportate su varie parti del corpo. Nessuna inchiesta sarà aperta, la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Casoria non ammette ombre.

Filippo, Filip Master il suo nome d’arte come deejay, avrebbe acceso una griglia per barbecue aiutandosi con l’alcool etilico. La fiammata di ritorno provocata dall’utilizzo dell’alcol lo ha investito in un lampo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tali da richiedere il ricovero all’ospedale di Frattamaggiore (Napoli) dove la situazione e’ apparsa seria. Ma inizialmente non da pericolo di vita. Ha provato a combattere Filippo, ma prima che giungesse il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, in mattinata e’ giunto il triste epilogo.

La comunicazione

“Per complicazioni cliniche sopraggiunte” recita freddamente il referto medico. La salma e’ stata gia’ restituita ai familiari. Sognava di essere come i deejay newyorkesi cui faceva da spalla in occasione dei grandi eventi, Filippo, che quest’anno aveva aperto la stagione a maggio a Ibiza, anteprima di una estate che sarebbe stata di lavoro e soddisfazioni. Solo lo scorso 29 giugno scriveva su Fb di una serata disco su nave. “Chi mi conosce – spiegava – sa quanto io ci tengo a questo progetto e sa tutti i salti mortali che ho fatto per realizzarlo insieme a mio fratello, nella mia carriera ho suonato in tanti format ma questo per me e’ una cosa di unico!!!”. Su Facebook si susseguono i messaggi di cordoglio di amici e parenti. Su tutti quello di Valentina: “L’ho sempre saputo che la vita non e’ mai stata giusta, ma questa volta ha esagerato proprio tu non ci dovevi dare questo colpo al cuore, mi hai distrutta questa mattina…Un ragazzo piu’ buono di te e piu’ umile di te pur sapendo quanto valevi non l’ho mai conosciuto. Una parte di te stara’ sempre nel mio cuore, ci mancherai ovunque andremo. Buon viaggio vita mia”.