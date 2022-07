Mini-arsenale scoperto in casa ​di 2 anziani: manette per coniugi 70enni

Arrestati marito e moglie per detenzione di armi clandestine, munizionamento e ricettazione. Il blitz degli agenti del Commissariato di Lauro a Quindici in due abitazioni dei coniugi. Rinvenuto un mini arsenale. Dietro a un mobile a scorrimento azionato da una leva scoperti una pistola semiautomatica calibro 7,65, con colpo in canna e priva di matricola, munita di 2 caricatori contenenti 7 cartucce e una scatola contenente 18 cartucce.

Successivamente le perquisizioni si sono estese anche in un’altra abitazione sempre di proprietà dei coniugi. Qui rinvenute un’altra pistola semiautomatica calibro 7,65 risultata rubata, 2 caricatori contenenti 7 cartucce e una scatola contenente 32 cartucce calibro 7,65. Al termine dell’attività, tutto il materiale rinvenuto è sottoposto a sequestro. Per i due coniugi 70enni sono disposti i domiciliari.