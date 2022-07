Malore in spiaggia, muore una turista di Pompei

Una turista di Pompei, R. S., di 70 anni, ha perso la vita questa mattina su una spiaggia ad Ascea. La donna sarebbe rimasta colpita da arresto cardiaco che le è risultato fatale mentre era con il marito in uno stabilimento balneare. Inutili, purtroppo, i soccorsi portati dalla Misericordia di Ascea e i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Vallo guidati dal maggiore Annarita D’Ambrosio. Sul posto anche l’unità Rianimativa del 118 di Vallo della Lucania, giunta tempestivamente, e i carabinieri della locale stazione.

La salma della donna sarà a breve riconsegnata ai familiari per i funerali di rito. Nessun dubbio, infatti, sulla natura del decesso. Continuano, purtroppo, le vittime di questa calda estate. Si tratta dell’ennesima morte avvenuta in spiaggia non solo in Campania ma in tutto il Sud.