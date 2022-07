Scoppia la lite sotto il palazzo tra due donne e una di loro getta acqua contenente liquido irritante contro l’altra. È accaduto a Solofra. Protagoniste una 65enne e una 70enne che abitano nello stesso stabile. Un diverbio, parole grosse, fino allo scontro fisico. Necessario l’intervento dei carabinieri per evitare altri problemi. Poi entrambe si sono accusate a vicenda e ognuna ha dichiarato di aver subito l’aggressione. Fortunatamente nessuna delle due è stata colpita dall’acqua con il liquido irritante. Accertamenti in corso per fare piena chiarezza e per adottare eventuali provvedimenti.

Le ultime informazioni comunicano che, per le due donne, le conseguenze del contatto della sostanza con la pelle ha portato a danni fortunatamente lievi. Starà agli investigatori, adesso, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.