Leonardo ucciso a coltellate dopo lite in discoteca, il 26enne era un pugile

Si chiama Leonardo Muratovic, 26 anni di Aprilia, ed è il giovane ucciso questa notte ad Anzio. La tragedia sulla Riviera Mallozzi, dove il ragazzo è stato accoltellato al petto. Il giovane, trasportato in gravissime condizioni dal 118 presso il pronto soccorso di Anzio, è morto appena giunto in ospedale. Ancora sconosciuta l’indennità dell’omicida fuggito dopo aver colpito con un fendente il 26enne al culmine di una lite. Il ragazzo era un pugile, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto dove si vede lui combattere o mostrare attestati di vittoria. Di origini croate, era pugile alla palestra di Pomezia Phoenix fino ad un paio di anni fa con diversi incontri all’estero e in Italia tra i dilettanti nella categoria pesi medi.

Sulla sua pagina facebook sono tanti i messaggi di affetto per il pugile e si possono vedere diverse sue immagini di incontri disputati sia in Italia che all’estero tra i dilettanti nella categoria pesi medi, nella quale aveva combattuto fino a prima del Covid. La stessa Federazione pesistica italiana, sulla sua pagina facebook, ha pubblicato un post di saluto al giovane e la sua foto: “Ciao Leonardo… Rip campione”.