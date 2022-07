“I lavoratori del Centro di riabilitazione “La Primula” di Poggiomarino sono senza salario da oltre tre mesi. La principale causa di questo disagio è relativa ai pagamenti a singhiozzo erogati dall’Asl Napoli 3 sud”. Lo rende noto Luigi Raiola, segretario provinciale della Fails Confsafi, che lancia un appello alle istituzioni regionali e locali. “La mancata erogazione degli stipendi ha una diretta ripercussione sulle famiglie dei dipendenti che, come la maggior parte degli italiani, devono già fare i conti con il ‘caro energia’ e l’aumento dei generi alimentari causati dal conflitto in Ucraina. Non è giusto che per una disorganizzazione dell’azienda sanitaria locale – ha rimarcato Raiola – debbano pagarne le conseguenze i lavoratori che svolgono la propria attività con impegno, serietà e passione”.

“Oggi è necessario individuare la soluzione immediata al disagio, successivamente si potranno chiarire anche le responsabilità di questi ritardi”. Conclude l’appello rivolto direttamente all’Asl competente.