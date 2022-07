Due scosse di terremoto si sono verificate questa mattina in Alta Irpinia. Entrambe hanno avuto epicentro nel territorio del comune di Nusco e sono avvenute nello spazio di pochi minuti l’una dall’altra. La prima scossa è registrata dai sismografi della Sala Operativa di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 11,23 con una magnitudo di 2,3. La seconda scossa è stata registrata poco più tardi, alle 11,38, con una magnitudo di 2,6 ML, a una profondità di 11 chilometri.

Al momento non si registrano danni vista la magnitudo bassa. Così in pochissimo e solo ai piani alti hanno avvertito un lieve movimento tellurico. Naturalmente le scosse in Irpinia scatenano sempre il panico ricordando quanto avvenuto nel 1980.