«Ore 22:58 – Ultimo treno Napoli – Sorrento. Il Metrostar si è fermato a Meta e ha spento tutte le luci. Alle numerose domande dei turisti spaventati e increduli il conduttore ha replicato così: “There is no electricity – we need to do a reset of the train”. I passeggeri hanno poi dovuto abbandonare il treno per prendere l’autobus». Il video dalla pagina Fb «Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti». Sui disagi innumerevoli per l’ultenza della Vesuviana è tornato alla carica il consigliere regionale della Lega Severino Nappi, a proposito della soppressione di corse sulla tratta per Scafati. Dopo le tratte Napoli-Torre del Greco via centro direzionale e Napoli-Pomigliano d’Arco, l’Ente Autonomo Volturno cancella con un preavviso minimo una terza linea. Si tratta della Napoli-Scafati-Poggiomarino, che da sabato 9 luglio e fino al 31 agosto non sarà più coperta dai treni Eav. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti.

In una nota sottolinea come «in considerazione del protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane, considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid-19, al fine di concentrare le risorse umane disponibili e consentire il servizio regolare nelle linee dove l’afflusso passeggeri è molto elevato» è stato disposto che «a decorrere dal 9 luglio al 31 agosto, la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino».

La politica

«Non c’è limite al peggio per Eav – è il commento di Nappi – che di punto in bianco cancella un’altra linea della Circum, non a torto eletta da Legambiente la peggiore tratta ferroviaria d’Italia». Afferma il componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.

«La governance tira in ballo il Covid – prosegue – e l’esigua disponibilità di personale a bordo. Ma la criticità sta pure nelle drammatiche condizioni delle infrastrutture, e nella mancanza di capistazione che garantiscano la circolazione in sicurezza. Per di più si cancella una linea che tocca la stazione di Scafati, ad alta densità di viaggiatori. La misura è più che colma, è arrivato il momento per chi ha ridotto il servizio dei trasporti regionali a livelli da terzo mondo, di riconoscere le proprie responsabilità, chiedere scusa e andare a casa»