In Italia il dramma della disoccupazione è un vero e proprio allarme sociale. I disoccupati sono veramente tantissimi e questo aiuto da €500 può essere una mano concreta. Il dramma della disoccupazione colpisce specialmente il sud. Infatti al sud ci sono più disoccupati di lunga data rispetto all’intera Germania.

Il dramma della mancanza di lavoro ed il bonus utile da 500 euro

Ma ormai anche nel ricco nord il dramma della disoccupazione sta diventando veramente pesantissimo.

Ma oltre al dramma della disoccupazione c’è anche il fatto che un lavoro vero e proprio ed anche pesante come quello della casalinga in Italia continua a non ricevere uno stipendio e neppure una pensione. La casalinga lavora 24 ore su 24. Verissimo il detto che dice che se le casalinghe facessero sciopero un solo giorno il mondo si fermerebbe. È una vera e propria anomalia il fatto che chi sia disoccupato abbia tutte queste difficoltà a trovare lavoro ma d’altra parte l’altra anomalia è anche quella che invece si spacca la schiena come tutte le casalinghe e casalinghi italiani non possa invece percepire uno stipendio per quello che fa.

Come avere i 500 euro contro la disoccupazione

Ultimamente in realtà una speranza per le casalinghe ci sarebbe perché se dovesse passare il progetto europeo di reddito di base universale tutti avrebbero un reddito garantito e di conseguenza finalmente ce l’avrebbero anche le casalinghe. Proprio per questo le associazioni di categoria sperano molto nel reddito di base. Ma il governo mette in campo un bonus di €500 per le casalinghe che può essere un piccolo aiuto concreto a rimettersi nuovamente nel mondo del lavoro. Infatti questo bonus di €500 erogato dal governo serve ad acquistare dei corsi necessari ad impadronirsi degli skills e delle competenze necessarie per le nuove professioni digitali.

Un aiuto importante che può offrire una possibilità

Dunque con questi 500 euro la casalinga o il casalingo potranno acquistare dei corsi comodamente fruibili on-line e che quindi non li costringono ad uscire di casa, ma che offriranno loro una bella panoramica di competenze preziose. Si tratta delle competenze necessarie per svolgere i lavori nel mondo dell’informatica e dei nuovi media. Ambiti lavorativi nei quali c’è una grande ricerca di lavoro e le competenze sono ben valorizzate.

fonte ilovetrading.it