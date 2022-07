Il bonus Draghi rappresenta un piccolo respiro per le famiglie con Isee basso. Andiamo nei dettagli dell’incentivo dato dal governo. Sono tante le famiglie che stanno vivendo una situazione economica a dir poco critica. In altre zone del mondo, l’aiuto per le famiglie in difficoltà è sempre puntuale e preciso. Le loro politiche sono sempre efficaci mentre, alle volte, quelle italiane non sempre solo sono. Anzi, per molti lo Stato appare davvero avaro. In questo caso, però, sembra che il governo abbia voluto dare un ottimo incentivo alle famiglie in difficoltà.

Sono state tante le discussioni su come agire per arginare la tantissima pressione che si è abbattuta sulle famiglie italiane. Dopo tanti ragionamenti pare che l’esecutivo abbia deciso di intraprendere ben due strade. Percorsi che portano, come detto, ad alleviare le criticità che tantissime famiglie stanno vivendo. Una misura, quindi, per individui fragili e con reddito basso.

Non è la prima volta che si parla di Isee. Sappiamo molto bene come questo indicatore sia fondamentale per la presentazione di tante domande. Soprattutto per quanto riguarda la ricezione dei bonus. Per chi ha un Isee basso ci sono a disposizione tanti bonus. Alcuni sono poco conosciuti. Anche in questo caso si parla di un bonus che permette di avere 600 euro. Ma come funziona? Ecco tutti i dettagli.

Bonus Draghi con Isee basso: arrivano i buoni spesa, i dettagli

Una delle misure che più aiutano le famiglie sono i buoni spesa. Questi sono davvero un grande aiuto perché possono permettere alle famiglie con reddito basso di acquistare prodotti utili per la loro quotidianità. Tale bonus può arrivare fino a 800 euro e si potrà utilizzare per acquisti di prodotti fondamentali. Ma non ci sono solo i buoni spesa ad aiutare le famiglie in difficoltà ma anche la carta degli acquisti.

La carta degli acquisti è una card gialla simile al Reddito di Cittadinanza anche se, nella pratica, sono due misure lontanissime. Questa carta è erogata per le famiglie con Isee basso e consente di ricevere 80 euro ogni due mesi. Denaro che permette di acquistare non solo cibo ma anche medicine. Con la card si possono pagare anche le bollette.

Come ben sappiamo, questi ultimi anni sono stati particolarmente segnati in negativo. Situazioni economiche difficili sono diventate ancora più dure. Per questo motivo, il governo ha cercato in ogni modo di alleggerire il carico di pressione su tantissime famiglie italiane. Questi due aiuti sono sicuramente preziosi per chi vive situazioni di difficoltà molto pesanti.

Di certo, però, da soli non bastano a molte famiglie. Questo perché, tutti i costi sono aumentati e non sempre questi piccoli incentivi coprono la quasi totalità delle spese. Inoltre, per alcuni lavoratori è possibile ricevere un bonus fino a 2.500 euro senza Isee. Insomma, sono tante le strade da poter percorrere anche se molti si aspettano ancora più misure dal parte del governo.

Fonte chenews.it