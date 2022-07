Investita e uccisa dal treno, donna muore a Nocera

Tragico incidente ieri mattina nel Salernitano. Una donna di 83 anni è deceduta, intorno alle ore 8, dopo essere stata investita da un treno. La tragedia a Nocera Superiore, nei pressi di via Russo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia ferroviaria e dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. La Polfer è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto, dopo circa tre ore sulla linea Napoli – Salerno (via Cava de’ Tirreni) il traffico ferroviario precedentemente sospeso tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni.

Un omo investito e ucciso da un treno regionale anche sulla linea Napoli-Cassino all’altezza della stazione ferroviaria di Cancello, nel Casertano. Dai primi accertamenti realizzati sul posto dagli agenti della polizia ferroviaria, dovrebbe trattarsi di un extracomunitario di origine africana; l’investimento è avvenuto poco prima dell’ingresso in stazione. Il treno, partito da Napoli, viaggiava in direzione Caserta. I passeggeri del regionale sono scesi per salire su un altro convoglio.