Intossicazione alimentare, bimbo di 6 muore a Sharm: grave il papà

Andrea Mirabile, un bimbo di 6 anni di Palermo è morto per un’intossicazione alimentare a Sharm El Sheik, in Egitto. Il padre Antonio sarebbe grave. Mentre la madre, incinta di 4 mesi, ha lanciato un appello alla Farnesina per essere riportata in Italia. La famiglia palermitana doveva trascorrere in ferie quindici giorni, ma la vacanza si è trasformata in un incubo quando venerdì scorso si sono sentiti male.

Andrea Mirabile di soli 6 anni è morto pare a causa di un intossicazione alimentare, mentre il padre, Antonio, sarebbe grave. «Vomitavano continuamente. Mio nipote aveva sei anni ed è morto in 36 ore», racconta Roberto Manosperti, zio materno del piccolo. I primi sintomi si erano verificati venerdì 1 luglio, il pomeriggio dopo il bambino è morto e il padre è ancora oggi ricoverato in un ospedale egiziano. La madre, che oggi sta meglio, è incinta e la sua gravidanza per fortuna non ha riportato problemi. «Il bimbo stava malissimo – prosegue -. Mio cognato pensava che avesse ingerito acqua in piscina. Ma non poteva essere solo quello».