Insegue lo scippatore, gambizzato nei Paesi Vesuviani

Mentre era in auto con la famiglia, ha subito lo scippo della collanina d’oro. Il conducente dell’auto ha iniziato a inseguire il malvivente, che fuggiva a bordo di uno scooter. Ma quando lo ha raggiunto e’ stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola esploso dallo scippatore. E’ successo la scorsa notte a Torre del Greco, in via Sant’Antonio. L’uomo e’ stato medicato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

Due giovani – lui di 19 anni, lei di 23 – sono stati invece medicati la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per lievi ferite alle gambe causate verosimilmente dai colpi di una pistola a piombini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo quanto dichiarato, i due erano in sella ad uno scooter e percorrevano Via Diocleziano quando uno sconosciuto avrebbe tentato di rapinarli. Alla reazione del 19enne, il rapinatore avrebbe esploso colpi da una pistola caricata a piombini. Cinque i giorni di prognosi per entrambi. Indagini in corso dei Carabinieri (