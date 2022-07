Si trova in condizioni estremamente gravi lo chef del ristorante «La Locanda del Testardo» di Bacoli, Luca Esposito a seguito di un grave incidente. Nella notte tra lunedì e martedì Luca stava rientrando da un evento al Nabilah, locale della zona dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e colleghi, quando in sella alla sua motocicletta è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale.

Le sue condizioni sono da subito apparse gravi tanto da rendere necessario l’immediato trasporto presso l’ospedale Monaldi dove è prontamente sottoposto ad un delicato intervento all’aorta. La conferma dell’accaduto e delle condizioni di Luca Esposito sono arrivate nelle scorse ora dalla pagina Facebook dello stesso Luca ma per mano di sua sorella, Rosaria, la quale ha rivolto un disperato appello sui social «Vi prego, qualsiasi persona può aiutarci a fare qualcosa o conosce qualcuno, ci faccia sapere, grazie».

Nelle ore successive la sorella ha poi ringraziato quanti si erano preoccupati della salute di Luca comunicando, inoltre, che le condizioni del fratello erano migliorate. Non mancano sui social i messaggi di vicinanza e apprensione per chi, in queste ore, attende ulteriori novità sulla salute dello chef molto apprezzato per la sua cucina e non solo.