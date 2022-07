Incidente con la moto ​mentre raggiungeva gli amici, Francesco muore a 19 anni

Un altro incidente, un’altra tragedia della strada si è verificata nella notte e purtroppo il Salento conta un’altra giovane vittima: si tratta di un ragazzo di appena 19 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo l’una della notte lungo via Cavalieri, nei pressi della Locanda Calieri, a Leverano. Un gruppo di ragazzi a bordo di scooter e moto era diretta verso Porto Cesareo per trascorrere il resto della notte in uno dei locali della marina. A un certo punto, per cause tutte da accertare, la moto Keeway 125 a bordo della quale viaggiava uno dei componenti della comitiva si è andata a schiantare contro un’auto che procedeva nell’opposta direzione di marcia.

Il ragazzo a bordo della moto è morto sul colpo. Si tratta di Francesco Caragiuli, appena 19enne, di Leverano. Ferito gravemente anche il giovane di 22 anni a bordo dell’auto – una Ford Fiesta – contro la quale la moto è andata a collidere. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Leverano e i colleghi del Radiomobile di Campi Salentina per regolare il traffico e per effettuare i rilievi, che saranno poi utili a ricostruire la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Sotto choc gli amici con cui la giovane vittima avrebbe dovuto trascorrere la serata in allegria.